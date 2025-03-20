Планшет OPPO Pad 4 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OPPO Pad 4 Pro, официальная презентация которого ожидается в апреле этого года. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite c тактовой частотой до 4,32 ГГц и Adreno 830, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 2633 и 7779 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что планшет оснастят 13,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3,4K. Предыдущее поколение в лице OPPO Pad 3 Pro было выпущено в октябре прошлого года.

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