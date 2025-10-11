Планшет OPPO Pad 5 показали на рендерах

Компания OPPO опубликовала изображениями планшета Pad 5, который будет представлен 16 октября. Аппарат демонстрируется в расцветках Lucky Purple, Galaxy Silver и Space Gray. По предварительным данным, аппарат оснастят 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+, 12,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K и кадровой частотой 144 Гц, основной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 10300 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом массой 579 граммов, а также конфигурациями на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти. Версии с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ также выйдут будут доступны с экраном Soft Light Edition.