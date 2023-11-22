Планшет OPPO Pad Air 2 получит экран с разрешением 2,4K

Компания OPPO раскрыла главные характеристики планшета Pad Air 2, официальный релиз которого состоится уже завтра, 23 ноября. Итак, аппарат оснастят 11,35-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, соотношением сторон 7:5 и разрешением 2,4К, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, четырьмя динамиками со звуком в 86 дБ, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной программной оболочкой ColorOS.