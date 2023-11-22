Планшет OPPO Pad Air 2 получит экран с разрешением 2,4K

Компания OPPO раскрыла главные характеристики планшета Pad Air 2, официальный релиз которого состоится уже завтра, 23 ноября. Итак, аппарат оснастят 11,35-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, соотношением сторон 7:5 и разрешением 2,4К, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, четырьмя динамиками со звуком в 86 дБ, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной программной оболочкой ColorOS.

Планшет OPPO Pad Air 2 получит экран с разрешением 2,4K…
Компания OPPO раскрыла главные характеристики планшета Pad Air 2, официальный релиз которого состоится уж…
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 оценен в 190 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A9, которая оценена в ОАЭ в 699 дирха…
Vivo Pad 3 получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что грядущий планшет Vivo Pad 3 получит флагманскую …
Планшет OnePlus Pad Go засветился в сети …
В сети появились подробности о следующем планшете от компании OnePlus, которая в начале этого года предс…
Новый iPad Pro должен появиться летом 2024 года…
Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Apple, возможно, прекратит производство 12,9-…
Samsung скоро представит смартфон Galaxy S23 FE…
Сегодня инсайдеры предоставили возможность увидеть смартфон Galaxy S23 FE на нескольких реальных фотограф…
Microsoft представила планшет Surface Go 4…
Сегодня в рамках фирменного мероприятия компания Microsoft представила Surface Go 4 — новейший гаджет в ф…
Google прекратила поддержку Pixel 4a…
Вчера Google выпустила сентябрьское обновление безопасности для всех поддерживаемых устройств линейки Pix…
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек На что способен планшет Huawei MatePad Pro? Топ 5 неожиданных фишек
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4GНедорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G
Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебыОбзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor