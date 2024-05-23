Планшет OPPO Pad Air2 вышел в новой расцветке

Компания OPPO выпустила в Китае новую версию планшета Pad Air2, которая получила сиреневую расцветку. Ранее аппарат был доступен в сером и серебристом цветовых вариантах. Цена новинки составляет прежние 180, 210 и 240 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Планшет также оснащается 11,35-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2408:1720 точек (2,4K), частотой обновления 90 Гц, 6-нанометрвоым процессором MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, четырьмя динамиками, батареей ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки. Отдельной отметим, что в планшете не предусмотрено наличие слота для карты памяти и 3,5-мм гнезда для наушников.
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