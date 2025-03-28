Планшет OPPO Pad SE протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OPPO Pad SE, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набирает 708 и 1806 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Также планшет засветился в базе данных регулятора IMDA, подтвердившего две версии: с LTE-модемом и только с Wi-Fi. Все это говорит о скором релизе устройства.