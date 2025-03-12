Планшет OnePlus Pad 2 Pro получит увеличенный экран

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о флагманском планшете OnePlus Pad 2 Pro, релиз которого состоится в первой половине этого года. Итак, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 13,2-дюймового LCD-дисплея с разрешением 3,4K, селфи-камеры на 8 Мп, основной камеры разрешением 13 Мп и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 67 или 80 Вт.

Напомним, что предыдущее поколение оснащается 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000:2120 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц и яркостью 900 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, цельнометаллическим корпусом толщиной 6,49 мм и массой 584 грамма, аккумулятором ёмкостью 9510 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.