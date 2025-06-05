Планшет OnePlus Pad 3 оценили в 600 евро

Компания OnePlus объявила о выпуске на международный рынок планшета Pad 3, который основан на флагманском 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка также получила оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 13,2-дюймовый экран LCD с разрешением 3392:2400 точек, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит и 98% покрытием цветового пространства DCI-P3, корпус толщиной 5,97 мм и массой 675 граммов, батарею ёмкостью 12140 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, селфи-камеру на 8 Мп и тыльную камеру разрешением 13 Мп. Планшет оценен на европейском рынке в 600 и 700 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ памяти ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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