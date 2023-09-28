Планшет OnePlus Pad Go засветился на пресс-фото

В сеть утекли рекламные изображения планшета OnePlus Pad Go, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, постеры подтверждают наличие 6-нанометрового 8-ядерного процессора MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной и фронтальной камер разрешением по 8 Мп, батареи ёмкостью 8000 мАч, модема для сотовых сетей LTE в качестве опции, 11,6-дюймового экрана и предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной прошивкой OxygenOS. Ориентировочная цена планшета пока не раскрывается.

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