Планшет OnePlus Pad Go засветился на пресс-рендере

В сети появилось качественное изображение планшета OnePlus Pad Go, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Судя по рендеру, грядущая новинка очень похожа на выпущенный в феврале OnePlus Pad. Отметим наличие закругленных углов, две текстуры задней панели и круглый блок одинарной камеры.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 11,6-дюймового дисплея с разрешением 2800:2000 пикселей, акустической системой Dolby Atmos и предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной прошивкой OxygenOS 13.
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