Планшет OnePlus Pad Go засветился в сети

В сети появились подробности о следующем планшете от компании OnePlus, которая в начале этого года представила OnePlus Pad. Вопреки ожиданиям, это будет не второе поколение модели Pad, а некий OnePlus Pad Go. Название намекает на принадлежность к бюджетному сегменту. По словам источника, релиз планшета состоится только в следующем году.

Что до оригинального OnePlus Pad, он характеризуется 11,61-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 9510 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки и алюминиевым корпусом.
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