Планшет OnePlus Pad Lite показали на рендерах

Профильный ресурс 91Mobiles опубликовал первые изображения доступного планшета OnePlus Pad Lite, который придет на смену выпущенному почти два года назад OnePlus Pad Go. По данным источника, планшет оснастят корпусом с размерами 254,9:166,5:7,4 мм и массой 539 граммов, 11-дюймовым экраном LCD с разрешением 1920:1080 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, от 6 ГБ ОЗУ, от 128 ГБ флеш-памяти, 5-Мп фронтальной и 5-Мп тыльной камерами, батареей ёмкостью 9340 мАч, предустановленной фирменной прошивкой OxygenOS 15.0.1 на базе ОС Android 15, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 и фирменным чехлом-подставкой, который не будет входить в комплект поставки.