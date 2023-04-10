Планшет OnePlus Pad уже можно предзаказать в Европе

Компания OnePlus начала принимать предзаказы на планшет OnePlus Pad, который был анонсирован еще в феврале. Рекомендованная цена устройства пока не раскрывается, а пользователям предлагают сделать заказ с депозитом 99 евро для получения подарка на 149 евро – это может быть клавиатура, стилус или чехол. Цена планшета будет объявлена 25 апреля.

Что до технических параметров OnePlus Pad, он оснащается 11,61-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, производительной однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 9510 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки и алюминиевым корпусом.

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