Планшет Oppo Pad Neo оценили в 260 долларов

Компания Oppo выпустила в Малайзии планшет среднего уровня Oppo Pad Neo, который оценен на местном рынке в 260 долларов за версию с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти и поддержкой только Wi-Fi, а таке 300 долларов за вариант с 8/128 ГБ памяти и модемом LTE.

Новинка характеризуется 11,35-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408:1720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, модулем GPS, разъемом UBS-C, а также корпусом с габаритами 255,1:188:6,89 мм и массой 538 г.