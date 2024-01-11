Планшет Oppo Pad Neo оценили в 260 долларов

Компания Oppo выпустила в Малайзии планшет среднего уровня Oppo Pad Neo, который оценен на местном рынке в 260 долларов за версию с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти и поддержкой только Wi-Fi, а таке 300 долларов за вариант с 8/128 ГБ памяти и модемом LTE.

Новинка характеризуется 11,35-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408:1720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, модулем GPS, разъемом UBS-C, а также корпусом с габаритами 255,1:188:6,89 мм и массой 538 г.

Планшет Xiaomi Pad 7 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2…
Планшеты серии Xiaomi Pad 6 были представлены только в апреле этого года, но авторитетный инсайдер Digita…
Планшет Honor Tablet 9 получит восемь динамиков…
Компания Honor раскрыла подробности о планшете Honor Tablet 9, официальная презентация которого состоится…
Samsung Galaxy Tab S9 обновили до Android 14 …
Компания Samsung начала распространение финальной версии фирменной прошивки One UI 6.0 на основе операцио…
Глобальную версию Huawei MatePad Pro 13.2 оценили в 1000 евр…
Компания Huawei представила глобальную версию планшета MatePad Pro 13.2, которая появится в европейской п…
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad 2024 получил новую версию…
Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Xiaoxin Pad 2024, которая получила 6 ГБ оперативной и 128…
Планшет Xiaomi Pad 7 Pro получит батарею на 10000 мАч…
Профильное издание GSMChina раскрыло параметры планшета Xiaomi Pad 7 Pro, который еще не был представлен …
Планшет Honor Pad 9 появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам планшета Honor Pad 9, который был представлен неделю назад. …
Планшет iQOO Pad вышел в новой расцветке …
Компания iQOO выпустила новую версию планшета iQOO Pad, которая выполнена в расцветке Silver Wing. Новинк…
Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE
Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128GbДоступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц
Обзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для домаОбзор N-one NPad Plus 2023. Мультимедийный планшет для дома
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor