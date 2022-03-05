Планшет Oppo Pad мгновенно стал бестселлером

Компания Oppo похвасталась успехами планшета Oppo Pad, который появился в китайской продаже пару дней назад. Сообщается, что новинка стала самым популярным планшетом на площадке JD.com по объёму продаж. Такой успех не должен удивлять, ведь при отличных характеристиках аппарат стоит 365 долларов в базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что Oppo Pad характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 11-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 480 кд/кв.м, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 8360 мАч, поддержкой 33-Вт зарядки, четырьмя громкоговорителями с поддержкой Dolby Atmos, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой ColorOS for Pad, поддержкой клавиатуры и стилуса с магнитным креплением и распознаванием до 4096 степеней нажатия.