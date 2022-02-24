Планшет Oppo Pad оценен в 360 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент планшетов моделью Oppo Pad, которая вполне может стать конкурентом популярному Xiaomi Pad 5. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 11-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 480 кд/кв.м, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 8360 мАч, поддержкой 33-Вт зарядки, четырьмя громкоговорителями с поддержкой Dolby Atmos, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой ColorOS for Pad, поддержкой клавиатуры и стилуса с магнитным креплением и распознаванием до 4096 степеней нажатия.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 360 долларов, с 6/256 ГБ – 425 долларов, а с 8/256 ГБ – 470 долларов. Старт продаж намечен на 3 марта.

Комментарии и отзывы Oppo Pad
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