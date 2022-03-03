Планшет Oppo Pad появился в продаже

Компания Oppo выпустила в китайскую продажу свой первый планшет Oppo Pad, который был представлен ровно неделю назад. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 360 долларов, с 6/256 ГБ – 425 долларов, а с 8/256 ГБ – 470 долларов. Что до ограниченного издания Oppo Pad Artist Limited Edition с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, то за него просят 555 долларов.

Напомним, что планшет характеризуется однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой 120 Гц и яркостью до 480 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, основной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 8360 мАч, поддержкой 33-Вт зарядки, четырьмя громкоговорителями с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, предустановленной ОС Android 11 c оболочкой ColorOS for Pad, поддержкой клавиатуры и стилуса с магнитным креплением и распознаванием до 4096 степеней нажатия.