Планшет Oppo Pad получит 120-Гц экран

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Oppo Pad, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы Snapdragon 870 с частотой до 3,2 ГГц, графикой Adreno 650 и модемом Snapdragon X55 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 11.

Устройству также прочат 11-дюймовый экран с разрешением 2560:1600 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 13 Мп и 8 Мп основную и селфи-камеры, аккмулятор ёмкостью 8080 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и до 256 ГБ флеш-памяти.
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