Планшет Oscal Pad 8 получил металлический корпус

Сетевые источники сообщают о выходе недорогого планшета Oscal Pad 8, который на старте продаж будет доступен за 120 долларов. Новинку оснастили 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1200:1920 пикселей, защитным стеклом, металлическим корпусом массой 547 граммов и толщиной 9,4 мм, поддержкой подсоединяемой клавиатуры, 8-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6580 мАч, двухдиапазонным Wi-Fi, слотами для двух SIM-карт 4G, 5 Мп основной и 2 Мп селфи-камерами, а также предустановленной оболочкой Doke OS_P 1.0 на основе ОС Android 11.

Комментарии и отзывы Oscal Pad 8
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