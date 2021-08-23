Планшет Oscal Pad 8 получил металлический корпус

Сетевые источники сообщают о выходе недорогого планшета Oscal Pad 8, который на старте продаж будет доступен за 120 долларов. Новинку оснастили 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1200:1920 пикселей, защитным стеклом, металлическим корпусом массой 547 граммов и толщиной 9,4 мм, поддержкой подсоединяемой клавиатуры, 8-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6580 мАч, двухдиапазонным Wi-Fi, слотами для двух SIM-карт 4G, 5 Мп основной и 2 Мп селфи-камерами, а также предустановленной оболочкой Doke OS_P 1.0 на основе ОС Android 11.