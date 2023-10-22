Планшет Oukitel OT5 получит батарею на 11000 мАч

Профильное издание GSMArena поделилось изображениями и параметрами планшета Oukitel OT5, официальная презентация которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, новинку оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной операционной системой Android 13, 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2К, батареей ёмкостью 11000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 16 Мп и 2 Мп, интерфейсом USB-C, четырьмя динамиками и корпусом толщиной 7,5 мм. Утверждается, что цена планшета составит менее 200 долларов.