Планшет Oukitel RT2 получит батарею на 20000 мАч

Компания Oukitel выпустила в России защищенный планшет Oukitel RT2, одной из главных особенностей которого стала батарея ёмкостью 20000 мАч. Новинку также оснастили поддержку проводной 33-Вт зарядки, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли (степени IP68/IP69K), 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 16 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek MT8788, 8 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти, модемом 4G LTE, поддержкой GPS, Galileo и ГЛОНАСС, а также предустановленной операционной системой Android 12. Цена планшета составляет 16500 рублей.

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