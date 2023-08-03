Планшет Oukitel RT7 Titan получил батарею на 32000 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных планшетов моделью Oukitel RT7 Titan, которая появится в продаже 20 августа по цене в 1000 долларов. Новинка характеризуется аккумулятором ёмкостью 32000 мАч, модемом сотовых сетей пятого поколения, поддержкой обратной зарядки, 7-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 720, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и максимальной яркостью 400 кд/м2, защитой в соответствии со степенями IP68/IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп и 20-Мп камерой ночного видения, селфи-камерой разрешением 32 Мп, ручкой-подставкой и плечевым ремнём.