Планшет POCO Pad M1 готов к выходу

В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание планшета POCO Pad M1, который еще не был представлен официально. Ведомство не приводит технические характеристики устройства, но само появление в базе говорит о его скором релизе.

Напомним, что в августе в Индии был выпущен планшет POCO Pad 5G с 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 600 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, а также металлическим корпусом толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм.
Представлен планшет Vaio TL12 с 12,6-дюймовым AMOLED-экраном…
Японский производитель Vaio выпустил на бразильский рынок планшет Vaio TL12, который оценен в эквивалент …
Huawei представита планшет MatePad Air 12…
Сегодня компания Huawei официально представила планшет MatePad Air 12, который оснащён 12-дюймовым IPS-ди…
Официально: Moto Pad 60 Neo готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что официальная презентация среднебюджетного планшета Moto Pad 60 Neo пройдет…
Планшет HONOR MagicPad 3 Pro получит 165-Гц экран…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал качественные изображения и подробности о планшете …
Планет Samsung Galaxy Tab A11 оценили в 145 долларов…
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A11, которая основана на 6-нанометров…
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 4G протестировали в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования планшета Samsung Galax…
Представлен компактный планшет HUAWEI MatePad Mini …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент компактных планшетов моделью MatePad Mini, которая может похвастать…
Планшет TECNO MegaPad Pro показали на рендерах …
Профильный ресурс PassionateGeekz опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках пл…
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor