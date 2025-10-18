Планшет POCO Pad M1 готов к выходу

В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание планшета POCO Pad M1, который еще не был представлен официально. Ведомство не приводит технические характеристики устройства, но само появление в базе говорит о его скором релизе.

Напомним, что в августе в Индии был выпущен планшет POCO Pad 5G с 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 600 нит, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 10000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, а также металлическим корпусом толщиной 7,52 мм и массой 571 грамм.