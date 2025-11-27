Планшет POCO Pad M1 оценен в 30 тысяч рублей

В России стартовали продажи новенького планшета POCO Pad M1, рекомендованная цена которого составляет 30 тысяч рублей. Новинка имеет в своем оснащении 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, технологией Wet Touch и сертификацией о низком уровне синего цвета TÜV Rheinland, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, оперативную память LPDDR4X, слот для карты памяти microSD, фронтальную камеру на 8 Мп, тыльную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 12000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также корпус толщиной 7,5 мм и массой 610 граммов.