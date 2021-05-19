Планшет Panasonic Toughbook S1 оценен в €1100

Компания Panasonic выпустила в продажу защищенный планшет Toughbook S1, который оценен в 1100 евро. Новинка оснащается 7-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 пикселей, яркостью до 500 кд/м2, распознаванием 10 одновременных касаний и взаимодействием посредством перчатки, защитой в соответствии со степенями и стандартами IP65/67 и MIL-STD-810H, восьмиядерной платформой Qualcomm SDM660 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 630, опциональным модемом 4G/LTE,4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, модулем NFC, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 13 Мп, аккумуляторами ёмкостью 3200 или 5580 мАч, а также предустановленной ОС Android 10.