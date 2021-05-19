Планшет Panasonic Toughbook S1 оценен в €1100

Компания Panasonic выпустила в продажу защищенный планшет Toughbook S1, который оценен в 1100 евро. Новинка оснащается 7-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 пикселей, яркостью до 500 кд/м2, распознаванием 10 одновременных касаний и взаимодействием посредством перчатки, защитой в соответствии со степенями и стандартами IP65/67 и MIL-STD-810H, восьмиядерной платформой Qualcomm SDM660 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 630, опциональным модемом 4G/LTE,4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, модулем NFC, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 13 Мп, аккумуляторами ёмкостью 3200 или 5580 мАч, а также предустановленной ОС Android 10.

Комментарии и отзывы Panasonic Toughbook S1
HUAWEI Band 6 полностью просочился перед...
Перед официальным анонсом, дизайн и основные характеристики просочились в сети фитнес-трекера HUAWEI Band...
Характеристики OPPO A54 5G утекли в сеть...
Японский оператор au раскрыл характеристики смартфона OPPO A54, который еще не был представлен официально...
OnePlus 9 продали тиражом 2 миллиона ещё...
Уже не новость, что OnePlus официально объявит о серии OnePlus 9 23 марта, в то время как она будет запущ...
Xiaomi Mi 11 Lite будет стоить около 30 ...
В каталоге одного из отечественных ритейлеров появились цена на новые смартфоны Xiaomi. Итак, китайская в...
XGIMI анонсирует проекторы Horizon и Hor...
Компания XGIMI анонсирует два новых проектора Horizon и Horizon Pro нового поколения. ...
Безумно красивые OnePlus Watch Cobalt Li...
Компания OnePlus недавно анонсировала новое специальное издание OnePlus Watch — устройство сначала показа...
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 мар...
ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Бюджетный смартфон OPPO A35 получит 4 ГБ...
Китайский оператор China Telecom раскрыл характеристики смартфона OPPO A35, который еще не был представле...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor