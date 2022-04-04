Планшет Realme Pad Mini оценен в 175 евро

Компания Realme пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Pad Mini, которая оценена в 175 евро за вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 8,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1340:800 пикселей, восьмиядерной платформой Unisoc T616 с графикой Mali-G57 MP1, тыльную камеру разрешением 8 Мп и селфи-камеру на 5 Мп, батарею ёмкостью 6400 мАч, поддержку 18-Вт быстрой зарядки, комплектным адаптером питания, поддержкой обратной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, корпусом массой 372 грамма и габаритами 211,8:124,48:7,6 мм, а также серой и синей расцветками.