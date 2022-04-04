Планшет Realme Pad Mini оценен в 175 евро

Компания Realme пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Pad Mini, которая оценена в 175 евро за вариант с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 8,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1340:800 пикселей, восьмиядерной платформой Unisoc T616 с графикой Mali-G57 MP1, тыльную камеру разрешением 8 Мп и селфи-камеру на 5 Мп, батарею ёмкостью 6400 мАч, поддержку 18-Вт быстрой зарядки, комплектным адаптером питания, поддержкой обратной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, корпусом массой 372 грамма и габаритами 211,8:124,48:7,6 мм, а также серой и синей расцветками.

Ридер Onyx Boox Nova Air C получил цветной дисплей E Ink…
Ридер Onyx Boox Nova Air C получил цветной дисплей E InkСетевые источники сообщают о выходе планшета-ридера Onyx Boox Nova Air C, который оценен в 420 долларов. …
Realme Pad Mini 4G показали на фото…
Realme Pad Mini 4G показали на фотоВ сети появились качественные фото и подробности о планшете iPad mini, официальный релиз которого заплани…
ASUS Vivobook 13 Slate OLED оценен в 58 тысяч рублей…
ASUS Vivobook 13 Slate OLED оценен в 58 тысяч рублейКомпания ASUS дала старт российским продажам планшета Vivobook 13 Slate OLED, который превращается в ноут…
Планшет Oppo Pad появился в продаже …
Планшет Oppo Pad появился в продаже Компания Oppo выпустила в китайскую продажу свой первый планшет Oppo Pad, который был представлен ровно н…
Lenovo выпустила недорогой планшет для школьников…
Lenovo выпустила недорогой планшет для школьниковLenovo представила новейшую партию устройств, предназначенных для студентов. Возможно, самым привлекатель…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 слили в сеть за два дня до пре…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 слили в сеть за два дня до преДо следующего мероприятия Samsung Unpacked осталось меньше двух дней. В преддверии большого шоу просочивш…
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 на Windows 11 ARM засветился в бенчм…
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 на Windows 11 ARM засветился в бенчмВ прошлом году мы уже писали о том, что энтузиасты установили Windows 11 на планшет Xiaomi Mi Pad 5. Судя…
Xiaomi Pad 5 получает глобальное стабильное обновление MIUI …
Xiaomi Pad 5 получает глобальное стабильное обновление MIUI Xiaomi Pad 5 является частью флагманской серии Xiaomi и является более доступной версией своей версии Pro…
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor