Планшет Realme Pad Mini скоро выпустят в Европе

Компания Realme объявила, что планшет Realme Pad Mini будет представлен в Европе уже 12 мая. Ранее новинка вышла на индийском рынке. Устройство характеризуется 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 8,7-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1340:800 пикселей, восьмиядерным процессором Unisoc T616 с графическим адаптером Mali-G57 MP1, основной камерой разрешением 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, комплектным адаптером питания, поддержкой обратной зарядки, поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, разъемом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, корпусом массой 372 грамма и размерами 211,8:124,48:7,6 мм.

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