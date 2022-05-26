Планшет Realme Pad X оценен в 195 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент планшетов моделью Pad X, которая появится в китайской продаже по цене в 195 или 235 долларов в зависимости от версии. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, хотя слухи приписывали ей более производительную Snapdragon 870, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, яркостью 450 кд/м2 и поддержкой стилуса, который нужно покупать отдельно за 75 долларов, 13-Мп основной камерой, батареей ёмкостью 8340 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, четырьмя динамиками и тонким металлическим корпусом толщиной 7,1 мм.

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