Планшет Realme Pad будет стоить 240 евро

Сетевые источники поделились некоторыми подробностями европейского релиза планшета Realme Pad, который ранее вышел в Индии. Итак, в Старом Свете за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти попросят 240 евро, за вариант с 4/64 ГБ – 260 евро, а за конфигурацию с 6/128 ГБ – 290 евро. Для сравнения, в Индии данные версии оценены в 190, 220 и 245 долларов соответственно.

Напомним, что планшет оснащается алюминиевым корпусом толщиной 6,9 мм и массой 440 граммов, 10,4-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, основной и селфи-камерами разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 7100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G80, слотами для двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI for Pad.