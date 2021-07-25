Планшет Realme Pad получит аккумулятор на 7100 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о планшете Realme Pad, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат тонкий корпус из металла, 10,4-дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумуляторную батарею ёмкостью 7100 мАч, симметричный разъем USB-С, слот для карт памяти micro SD, размеры 246,1:155,8:6,8 мм и ориентировочную цену в Индии 23 тысячи рупий, что составляет примерно 23 тысячи рублей по актуальному курсу. Предполагается, что ближайшим конкурентом Realme Pad станет другой китайский планшет – Xiaomi Mi Pad 5.