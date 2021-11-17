Планшет Realme Pad вышел в Европе

Компания Realme дала старт европейским продажам планшета Realme Pad, который ранее был доступен только в Индии. Рекомендованная цена новинки составляет 260 евро за вариант с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти и Wi-Fi, однако до 29 ноября её можно будет купить по акционной цене в 200 евро.

Напомним, что планшет оснащается алюминиевым корпусом толщиной 6,9 мм и массой 440 граммов, 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, основной и фронтальной камерами разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, платформой MediaTek Helio G80, слотами для двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11ac, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом, интерфейсом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI for Pad.