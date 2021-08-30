Планшет Realme Pad засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Realme Pad, который будет официально представлен уже 9 сентября. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Helio G80 с частотой до 2,0 ГГц и графикой Arm Mali-G52 MC2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 11. Предыдущие слухи прочили устройству 10,4-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 60 Гц и две камеры разрешением по 8 Мп.

Тем временем Realme объявила о разработке неназванного смартфона среднего уровня, который первым на рынке получит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 810 c тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Смартфон также должен получить 6,5-дюймовый экран с частотой обновления изображения 90 Гц, камеру с главным модулем на 64 Мп, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.