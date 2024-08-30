Планшет Red Magic Gaming Tablet получит экран 3D

Компания ZTE опубликовала новые подробности о планшетах Red Magic Gaming Tablet, релиз которых запланирован на 5 сентября. Утверждается, что новинка получит дисплей с объёмным 3D-изображением без необходимости использования специальных очков. Речь идет о панели с разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 144-Гц и частоте отслеживания положения глаз 90 Гц.

Ранее сообщалось о наличии активной системы охлаждения с 17-мм турбиной, совершающей 20000 оборотов в минуту и флагманском 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который набирает 2352902 балла в популярном бенчмарке AnTuTu.
Планшет Red Magic Gaming Tablet получит экран 3D…
Компания ZTE опубликовала новые подробности о планшетах Red Magic Gaming Tablet, релиз которых запланиров…
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