Планшет Red Magic Nova поступил на глобальный рынок

Игровой планшет Red Magic Nova, который дебютировал в Китае в начале этого месяца, теперь выходит на глобальный рынок. Компания Red Magic утверждает, что это лучший планшет для AAA-игр — всё благодаря мощному процессору флагманского уровня, топовому дисплею, ёмкому аккумулятору и продвинутой системе охлаждения, как пассивной, так и активной. Стоит отметить, что внутри Red Magic Nova установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition — специальная версия системы на кристалле с повышенной тактовой частотой, где основное ядро Cortex-X4 работает на частоте 3,4 ГГц, а графический процессор — на 1 ГГц. Это полностью повторяет производительность Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, что делает этот процессор действительно лучшим среди Android-устройств.

Однако, в отличие от устройств Samsung, использующих пассивное охлаждение, Red Magic Nova оснащён 9-слойной системой охлаждения со специальным активным вентилятором с 20000 оборотов в минуту. Между процессором Snapdragon 8 Gen 3 и вентилятором находятся тепловая трубка, воздушный канал, теплопроводящий сплав, графен, медная фольга, термопроводящий гель, медная фольга на плате и корпус из авиационного алюминия. В результате, по словам представителей Red Magic, эта система охлаждения снижает температуру ядра процессора на 25°C. Ещё планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Red Magic заявляет, что устройство обеспечивает до 10 часов игрового времени.
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