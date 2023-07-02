Планшет Red Magic получит 12,1-дюймовый 2,5K-экран

В сети появились официальные рекламные изображения геймерского планшета Nubia Red Magic 5, который будет представлен 5 июля вместе со смартфоном. Итак, аппарат оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки со временем полной зарядки с 0 до 100% за 55 минут, 12,1-дюймовым дюймовым дисплеем производства BOE с разрешением 2,5K, пиковой яркостью 600 нит, 1-битной глубиной цвета и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, а также 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Adreno 730.

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