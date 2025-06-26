Планшет Redmi K Pad получил 8,8-дюймовый 3K-экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi K Pad, которая основана на топовой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9400+. Новинка также получила 8,8-дюймовый LCD-экран с разрешением 3K, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 700 нит, поддержкой DC-димминг и тройной сертификацией защиты зрения TÜV Rheinland, цельнометаллический корпус с тыльной панелью с пескоструйной обработкой, графический движок Rage Engine 4.0 для лучшей производительности, систему охлаждения с жидкостной конструкцией из алюминиевого сплава на 12050 мм², АКБ ёмкостью 7500 мАч, поддержку 67-Вт быстрой проводной зарядки, байпасную зарядку Plus, два интерфейса USB-C, четыре динамика и двухосевой линейный вибромотор X-оси. Цена планшета в Китае составляет 390 долларов за конфигурацию с 8/256 ГБ памяти.

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