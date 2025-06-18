Планшет Redmi K Pad получит 3K-экран с частотой 165 Гц

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о характеристиках компактного игрового планшета Redmi K Pad, официальная презентация которого состоится в ближайшее время. Устройство оснастят 8,8-дюймовым LCD-дисплей с разрешением 3K и кадровой частотой 165 Гц. Ранее стало известно об использовании топовой 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,63 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, а также мощной системы жидкостного охлаждения с площадью охлаждающего модуля 12050 мм². Также планшет уже был протестирован в бенчмарке Geekbench, где набрал 2750 баллов и 8608 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.