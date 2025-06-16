Планшет Redmi K Pad протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования компактного планшета Redmi K Pad, который будет представлен в ближайшее время вместе со смартфоном Redmi K80 Ultra. Бенчмарк подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MC12, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 2750 баллов в одноядерном испытании и 8608 баллов в многоядерном тестировании. Судя по всему, в ближайшие дни Xiaomi раскроет некоторые характеристики и точную дату презентации Redmi K80 Ultra и Redmi K Pad.

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