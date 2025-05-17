Планшет Redmi Pad 2 4G засветился в сети

В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание планшета Redmi Pad 2 4G, который еще не был представлен официально. Устройство проходит под техническим обозначением 2505DRP06G. Технические параметры планшета не раскрываются, но его появление в базе агентства говорит о скором глобальном релизе.

Напомним, что представленный год назад Redmi Pad Pro оснащается 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит, защитой глаз Xiaomi Qingshan и сертификацией TÜV Rheinland, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой HyperOS, батареей ёмкостью 10000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп и четырьмя динамиками.