Планшет Redmi Pad 2 Pro 5G засветился в сети

В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание планшета Redmi Pad 2 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Ведомство не раскрывает характеристики грядущей новинки, однако само его появление в базе говорит о скором международном релизе устройства.

Напомним, что выпущенный в июне Redmi Pad 2 оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G100-Ultra с максимальной частотой 2,4 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 11-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,36 мм, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой HyperOS 2 на основе ОС Android 15.