Планшет Redmi Pad 2 Pro 5G засветился в сети

В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание планшета Redmi Pad 2 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Ведомство не раскрывает характеристики грядущей новинки, однако само его появление в базе говорит о скором международном релизе устройства.

Напомним, что выпущенный в июне Redmi Pad 2 оснащается 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G100-Ultra с максимальной частотой 2,4 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 11-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,36 мм, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой HyperOS 2 на основе ОС Android 15.
Red Magic Gaming Tablet 3 Pro возглавил рейтинг планшетов An…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала июльский рейтинг самых мощным Android-планшетов. Первое место с 284…
Представлен геймерский планшет RedMagic Astra Gaming Tablet…
Планшет RedMagic Tablet 3 Pro, который дебютировал в Китае в прошлом месяце, выходит на мировой рынок под…
Планшет OPPO Pad SE выпустили в Индии …
Компания OPPO выпустила на индийский рынок планшет Pad SE, который в мае этого года дебютировал в Китае. …
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra показали на рендерах…
Профильный ресурс WinFuture поделился качественными изображениями и подробностями о параметрах флагманско…
Представлен планшет Vaio TL12 с 12,6-дюймовым AMOLED-экраном…
Японский производитель Vaio выпустил на бразильский рынок планшет Vaio TL12, который оценен в эквивалент …
Представлена глобальная версия HONOR MagicPad 3…
Компания HONOR выпустила планшет MagicPad 3 за пределы китайского рынка, где аппарат дебютировал почти дв…
Планшет Acer Iconia X12 оценили в 280 евро…
Компания Acer представила планшет Iconia X12, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio…
Планшет OnePlus Pad mini получит топовый процессор…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о компактном планшете компании OnePlus…
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшетDigma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor