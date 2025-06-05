Планшет Redmi Pad 2 оценили в 170 долларов

Компания Xiaomi объявила цены на представленный сегодня планшет Redmi Pad 2, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G100-Ultra с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Итак, новинку оценили в 170 и 220 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Версии с модемом 4G будут стоить 220 и 260 долларов. Планшет оснащается ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 11-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,36 мм, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой HyperOS 2 на основе ОС Android 15.