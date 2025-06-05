Планшет Redmi Pad 2 оценили в 170 долларов

Компания Xiaomi объявила цены на представленный сегодня планшет Redmi Pad 2, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G100-Ultra с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Итак, новинку оценили в 170 и 220 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Версии с модемом 4G будут стоить 220 и 260 долларов. Планшет оснащается ОЗУ стандарта LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 11-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит, селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, корпусом толщиной 7,36 мм, батареей ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой HyperOS 2 на основе ОС Android 15.

iPad Air получит M6 и новый 5G-модем…
Компания Apple совсем недавно анонсировала новую версию iPad Air, оснастив его чипом M3 и рядом внутренни…
Планшет Xiaomi Pad 7 Ultra получил 14-дюймовый OLED-экран…
Компания Xiaomi представила флагманский планшет Pad 7 Ultra, который основан на фирменной 3-нанометровой …
Oppo представила флагманский планшет Pad 4 Pro…
У компании Oppo вчера выдался насыщенный день — помимо флагманского смартфона Find X8 Ultra и пары более …
Samsung готовит к релизу передовую память HBM4…
Компания Samsung, похоже, делает ставку на новое поколение памяти HBM4 в попытке оживить своё полупроводн…
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE…
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделями Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+, которые…
Новый iPad Air оценили в 80 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на представленный пару дней назад планшет iPad Air (2…
Планшет iQOO Pad 5 получил 144-Гц экран …
Бренд iQOO выпустил в продажу на домашнем китайском рынке мощный планшет iQOO Pad 5, который основан на 4…
Планшет OnePlus Pad 2 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OnePlus Pad 2…
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor