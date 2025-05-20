Планшет Redmi Pad 2 показали на рендерах

Профильное издание Ytechb опубликовало качественные изображения и характеристики планшета Redmi Pad, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят 11-дюймовым экраном с разрешением 1600:2500 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G100 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android с фирменной прошивкой HyperOS 2.1, 8-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, двумя стереодинамиками и разъемом USB-C. Ориентировочная цена конфигурации 4/128 ГБ составляет 230 евро, а с 8/256 ГБ – 280 евро.