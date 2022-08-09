Планшет Redmi Pad 5G получит SoC Snapdragon 870

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о некоем устройстве Xiaomi с каталожным обозначением 22081281AC. Утверждается, что речь идет о еще не представленном официальное планшете Redmi Pad 5G. По данным бенчмарка, аппарат получит производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870, на которой основан популярный планшет Xiaomi Pad 5 Pro, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 12.

Ранее сообщалось, что планшет оснастят 10,61-дюймовым дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей (формат 2K) и частотой обновления 60 Гц, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, основную камеру на 8 Мп, батарею ёмкостью 7800 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, стереофонические динамики и поддержку Wi-Fi 802.11ac.
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