Планшет Redmi Pad SE 4G оценили в 120 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi Pad SE 4G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 8 августа по цене в 120 и 130 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 8,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1340:800 точек, кадровой частотой 90 Гц, а также сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Rheinland Flicker Free, однокристальной системой MediaTek Helio G85, ОЗУ стандарта LPDDR4x, слотом для карты памяти SD, 8-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, 3,5-мм гнездом для наушников, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом для сотовых сетей 4G, батареей ёмкостью 6650 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, корпусом с толщиной 8,8 мм и массой 370 граммов, а также предустановленной прошивкой HyperOS на основе операционной системы Android 14.

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