Планшет Redmi Pad SE оценили в 125 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов моделью Redmi Pad SE, которая оценена в 125, 135 и 180 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью eMMC 5.1, 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 400 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass 3, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,36 мм и массой 478 граммов, четырьмя динамиками и предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14.