Планшет Redmi Pad получит 2K-экран и модем 5G

Сетевые источники поделились подробностями о планшете Redmi Pad, который еще не был представлен официально. По традиции сначала состоится китайский релиз и лишь затем международный. Источник раздобыл сведения как раз о европейском варианте.

Утверждается, что в Старом Свете выйдут две версии: с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Цены составят от 250 до 350 евро. Планшету также прочат версии с поддержкой сотовых сетей 4G и 5G, металлический корпус, однокристальную систему MediaTek Helio G99, аккумулятор ёмкостью 7800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 11,2-дюймовый экран с разрешением 2K, 8-Мп тыльную камеру и предустановленную ОС Android 12 с фирменной прошивкой MIUI Pad 13.