Планшет Redmi получит 2K-экран и модем 5G

Сетевые источники сообщают, что в скором времени компания Xiaomi выпустит планшет под брендом Redmi. Первые сведения о грядущей новинке появились в базах данных регуляторов. Итак, устройству прочат 10,61-дюймовый экран с разрешением 2000:1200 пикселей (формат 2K) и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камеру разрешением 5 Мп, основную камеру на 8 Мп, неназванную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon с модемом для сотовых сетей пятого поколения, аккумулятор ёмкостью 7800 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт, стереофонические динамики, поддержку Wi-Fi 802.11ac и предустановленную ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13. Ориентировочная цена планшета составляет 220 долларов.

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