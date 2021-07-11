Планшет Reinkstone R1 получил электрофоретический экран

На площадке KickStarter стартовала кампания по сбору средств на планшет Reinkstone R1, который получил цветной электрофоретический дисплей с подсветкой. Новинка характеризуется 10,1-дюймовой Display Electronic Slurry-панелью с разрешением 2232:1680 пикселей, 4-ядерной платформой с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой GPU Mali-G52, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, двумя громкоговорителями по 0,8 Вт, двумя микрофонами с шумоподавлением, батареей емкостью 4500 мАч, комплектным пером с распознаванием 4096 уровней силы нажатия, предустановленной ОС Android 11, корпусом из алюминиевого сплава и габаритами 236:167,3:6,8 мм. Цена планшета в рамках кампании составляет 430 долларов.

Комментарии и отзывы Reinkstone R1
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