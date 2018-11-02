Планшет Royole FlexPai получил 7,8-дюймовый экран и аккумулятор 3800 мАч

Компания Royole Corporation выпустила планшет под названием FlexPai. Гаджет оборудован 7,8-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1440 точек и камерами с 16 млн и 20 млн пикселей. Основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 8150 и 8 Гбайт ОЗУ. Емкость аккумулятора равна 3800 мА.ч. Использована операционная система Water OS 1.0 на основе Android 9.0. Предусмотрены слот для карты microSD, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.1 и порт USB Type-C. Стоимость новинки составляет от 1320 долларов.