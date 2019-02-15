Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 оценен в 210 евро

Компания Samsung представила доступный планшет Galaxy Tab A 10.1, который выйдет в версиях без модема сотовой связи и с ним. Его цена составит 210 евро и 270 евро, соответственно. Если верить источникам, новинку оснастили 10,1-дюймовым дисплеем разрешением 1920:1200 пикселей, фирменным чипсетом Exynos 7904, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 6150 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0, разъемом USB-C, металлическим корпусом с пластиковой вставкой и предустановленной операционной системой Android Pie с оболочкой One UI. Этот планшет оказался не таким тонким и легким, как Galaxy Tab S5e. Его размеры составляют 245:149:7,5 мм, а масса – 460 г.