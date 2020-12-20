Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab A 8.0" Kids Edition, которая предназначена для детей. Новинка характеризуется 8-дюймовым экраном с разрешением 1280:800 пикселей, 8-Мп основной и 2-Мп фронтальной камерами, 4-ядерной платформой с тактовой частотой 2,0 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, приёмником GPS/ГЛОНАСС, симметричным портом USB, 3,5-мм разъемом для наушников, предустановленной ОС Android с интерфейсом, адаптированным для детей, средствами родительского контроля, противоударным чехлом с подставкой и аккумулятором ёмкостью 5100 мАч. Цена планшета составляет 11 990 рублей.